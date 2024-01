Chèque : cette technique toute simple vous permet d’éviter les escroqueries

Bien que populaire chez les personnes âgées, le chèque n'est pas toujours recommandé. D'après la Banque de France, c'est le moyen de paiement où le risque de fraude est le plus élevé. Jean-Marie Bagayoko vous donne quelques conseils dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Contrairement aux idées reçues, la carte bancaire n’est pas le moyen de paiement le plus risqué. En effet, c’est le chèque. Même s’il est de moins en moins utilisé, il reste un mode de paiement encore très plébiscité par les personnes âgées. Jean-Marie Bagayoko nous donne quelques conseils pratiques pour se prémunir contre les escroqueries dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Un paiement par trois par chèque est frauduleux

En 2023, les escroqueries par chèque ont atteint un niveau record. Le montant de la fraude est estimé à 395 millions d’euros, ce qui correspond à un paiement frauduleux sur trois. "Le chèque est le moyen de paiement où le risque de fraudes est le plus élevé", a d'ailleurs confirmé la Banque de France dans un communiqué. La fraude la plus répandue concerne les chèques volés ou perdus. Jean-Marie Bagayoko explique que souvent, ces chèques sont falsifiés ou détournés. Conséquence : de plus en plus de commerces refusent le paiement par chèque. "On a eu plusieurs soucis d’encaissement frauduleux par chèque", témoigne le boucher Paul De Monteynard au micro de Bonjour ! La Matinale TF1. Il a donc décidé de ne plus accepter ce mode de paiement.

Pourquoi le chèque est visé par les escrocs ?

Tout simplement parce que les chéquiers sont plus faciles à voler. En effet, ils sont souvent livrés dans les boîtes aux lettres. Or, ce type de vol est en constante augmentation depuis plusieurs années. La Banque de France demande d’ailleurs aux agences bancaires de privilégier les remises en main propre des chéquiers. C’est ce que conseille également Marine Soubielle, experte en sécurité de paiement : "Le mieux, c’est de pouvoir se déplacer en agence pour aller le retirer. On n’a pas de frais facturés, mais on s’assure aussi que le chéquier est en sécurité avec soi".

Les chèques peuvent aussi être facilement interceptés et falsifiés. On dénombre trois méthodes de falsification : le grattage, le gommage et l’effacement. Les arnaqueurs peuvent ainsi modifier le bénéficiaire, mais aussi le montant du chèque.

Comment prévenir le risque de falsification d’un chèque ?

Il n’y a qu’une seule méthode toute seule à mettre en place et très efficace : il suffit de mettre du scotch transparent sur le nom du bénéficiaire du chèque. Cette technique permet de rendre le chèque infalsifiable. Par ailleurs, si vous avez le moindre doute sur une escroquerie, il est primordial de contacter au plus vite sa banque pour faire opposition. Si cela ne suffit pas, la dernière option qui se présente à vous est de porter plainte.