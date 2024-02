Abus de faiblesse : comment protéger nos aînés ?

Quatre millions de Français ont plus de 80 ans. Nos personnes âgées sont les plus susceptibles d’être victime d’un abus de faiblesse. Les conseils de Jean-Marie Bagayoko, dans Bonjour ! La Matinale TF1, pour protéger nos aînés.

Un abus de faiblesse consiste à profiter de la vulnérabilité d’une autre personne. Cette fragilité peut être due à l’âge, à la maladie, à un handicap physique ou mental. Sans surprise, les personnes âgées sont des cibles privilégiées. Comment protéger nos parents et grands-parents contre ce délit ? Réponse dans Bonjour ! La Matinale TF1 avec Jean-Marie Bagayoko.

Des victimes qui ne portent pas toujours plainte...

Selon la Fondation de France, 800 000 personnes âgées sont victimes d’un abus de faiblesse, chaque année. Toutefois, ce chiffre ne reflète pas tout à fait la réalité puisque seul 10% des cas sont signalés. En effet, beaucoup de victimes n’osent pas porter plainte par honte, par peur, mais aussi à cause de la situation de dépendance envers ceux qui profitent de leur faiblesse. C’est le cas, par exemple, d’Yvonne Coussedière, 99 ans qui a confié sa carte bancaire et son chéquier à son aide-ménagère. En quatre ans, elle a perdu 200 000 euros, soit la totalité de ses économies.

Comment se protéger des abus de faiblesse ?

Si parmi vos proches, parents ou grands-parents, il y a une personne vulnérable, la règle d’or reste la vigilance. Il est primordial de rester particulièrement attentif à son état de santé physique et morale. Il est aussi conseillé d’alerter vos proches sur tous les types d’arnaque qui existent, de les prévenir de ne jamais répondre à des sollicitations par mail ou pas SMS. Si c’est possible, n’hésitez pas à jeter un œil à ses comptes bancaires et aux mouvements qui semblent suspects.

Par ailleurs, pour protéger une personne vulnérable d’elle-même, il est aussi possible de demander une mise sous protection, notamment une tutelle. Le tuteur peut être le conjoint ou la conjointe, un enfant, un frère ou une sœur, voire un ami proche. Un médecin est chargé d’évaluer la santé physique et mentale de la personne âgée et cette tutelle est validée par la justice.

Quelles actions pour une victime d’abus de faiblesse ?

Il existe plusieurs recours. Il est possible d’obtenir une résolution à l’amiable. Si cela n’aboutit pas, la victime peut saisir un juge pour obtenir la résolution d’un contrat et demander des dommages et intérêts. Enfin, il est aussi possible de porter plainte au pénal et demander la condamnation de l'auteur des faits. L’abus de faiblesse est puni de trois ans de prison et d’une amende de 375 000 euros d’amende.