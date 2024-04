Fausses bonnes affaires sur Internet : nos astuces pour ne pas se faire avoir

Acheter sur Internet est une pratique courante pour certains d'entre nous. Toutefois, il faut se méfier des prix barrés. Dans neuf cas sur dix, le prix barré est complètement inventé par les vendeurs. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Jean-Marie Bagayako nous aide à y voir plus clair.

Nous sommes beaucoup à commander et acheter sur Internet. Souvent, on est séduit par les "prix web", les "prix barrés" et autres réductions, parfois massives, proposées par les sites marchands. On a l’impression de faire une bonne affaire face à ces promos, mais certains de ces sites sont accusés de pratiques illégales et trompeuses. D’ailleurs, huit sites ont été pointés du doigt par des associations de consommateurs. Les explications de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Des prix fantaisistes et des pratiques trompeuses

Il n’est pas rare de rencontrer des prix barrés lorsque l’on se promène sur les sites marchands. C’est ce prix qui sert de valeur de référence et nous permet de faire la comparaison avec le prix affiché. Ce prix barré est souvent beaucoup plus élevé, on a l’impression de faire une bonne affaire lorsque l’on cède à l’appel de cette paire de baskets à prix cassé. En réalité, on fait fausse route. Ces faux prix incitent les consommateurs à acheter en leur faisant croire qu'ils font une bonne affaire. Dans l’écrasante grande majorité des cas, ce prix est fantaisiste, voire complètement inventé. Cette pratique est illégale. En effet, l’article L.112-1-1 du Code de la consommation dispose que "le prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l'application de la réduction de prix". Les vendeurs rivalisent d’imagination dans la formulation pour contourner la loi en utilisant des termes tels que "prix de vente conseillé", "appliqué en boutique" ou encore "à l’origine".

Toujours comparer avant d’acheter

Pour Frithjof Michaelsen, chargé de mission pour UFC Que Choisir, "le seul intérêt pour le vendeur est de gonfler le prix barré". En comparant les prix et les méthodologies, l’association de consommateurs se rend compte qu’il n’y a aucun véritable "prix de comparaison vérifiable, compréhensible pour le consommateur".

Pour démasquer les fausses bonnes affaires et ne pas se faire avoir, il est donc conseillé de toujours comparer soi-même les prix avant d’acheter en visitant plusieurs sites marchands ou en se rendant en boutique. Il existe aussi des comparateurs de prix qui vous permettent de faire le tri et d’avoir une vision sur un temps long.

Par ailleurs, il existe de nombreuses arnaques sur les sites de revente ou de seconde main, comme Vinted ou encore Le Bon Coin. Pour repérer les escrocs, il est conseillé de prêter une attention aux annonces et aux photos. Si les clichés sont trop beaux pour être vrais et que le prix est beaucoup trop alléchant (avec un prix très bas par exemple), il est fort probable que l’on soit en présence d’une arnaque.