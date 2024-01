J'ai payé mon stationnement, mais j'ai quand même reçu une amende, que puis-je faire ? Bonjour ! La Matinale TF1 répond

Vous vous garez, vous n'êtes pas encore sorti de votre véhicule qu'une voiture radar passe dans la rue et vous verbalise. Pouvez-vous contester cette amende injustifiée ? Jean-Marie Bagayoko vous répond.

Vous venez juste de vous garer. Mais le temps de trouver un horodateur pour payer le stationnement, une voiture radar passe et flashe votre plaque d’immatriculation. C’est la mésaventure qui est arrivée à Rodolphe, un téléspectateur de Bonjour ! La Matinale TF1. Il a payé le stationnement sur l’application mobile, mais surprise, il a tout de même reçu une amende. Il se demande donc comment contester cette contravention injustifiée.

Les voitures radars, des "sulfateuses à PV" ?

Jean-Marie Bakayoka nous explique que cette situation est hélas très courante. Pour Pierre Chasseray, président de l’association 40 millions d’automobilistes, les voitures radars sont de "véritables sulfateuses à PV". Normalement, la machine est réglée pour ne pas flasher la voiture quand l’automobiliste est dedans. Dans ce cas-là, c'est évident, il n’y a pas d’infraction. "Malheureusement, ce système est faillible". En effet, le radar verbalise même l’usager sorti de son véhicule alors qu'il se rend à l’horodateur pour payer son stationnement.

Peut-on contester cette amende injustifiée ?

Il n’y a qu’un seul recours possible. Jean-Marie Bakayoko nous révèle la marche à suivre : il faut déposer un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dans un délai d’un mois. Il faut alors envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse que vous trouverez sur l’amende. Deux documents sont à joindre impérativement, à savoir une copie de la carte grise, et bien sûr une copie de la carte grise. Malgré tout ça, il faut savoir que l’on n’est pas certain d’obtenir gain de cause, mais qui ne tente rien n’a rien !