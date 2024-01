Bonjour ! La Matinale TF1 - On vous répond : L'assurance-habitation peut-elle évoquer les risques climatiques pour augmenter ses tarifs ?

Certaines assurances invoquent les risques climatiques pour augmenter leurs tarifs du "jour au lendemain". Est-ce que cette pratique est légale ? Jean-Marie Bakayoko vous répond dans Bonjour ! La Matinale de TF1.

Est-ce que le réchauffement climatique et les risques climatiques peuvent être évoqués par les assureurs pour augmenter le tarif des contrats "assurance-habitation" ? C’est une question que beaucoup de Français se posent et c’est d’ailleurs ce qui est arrivé à Steve, un téléspectateur de Bonjour ! La Matinale de TF1. Son assureur a augmenté ses tarifs de 6% depuis le mois de janvier.

Les risques climatiques, un argument commercial

Jean-Marie Bakayoko nous explique dans Bonjour ! La Matinale de TF1 qu’un assureur doit attendre la date anniversaire du contrat pour augmenter les tarifs. Celui-ci ne peut pas imposer une augmentation "du jour au lendemain". Il doit prévenir ses clients trois mois à l’avance, par mail, par courrier ou par le biais de votre espace personnel. Il est donc important de prendre connaissance des échanges avec l’assureur. Si la règle des trois mois n’a pas été respectée, le client est en droit de réclamer la conservation des tarifs précédents. La hausse des tarifs pour risque climatique est surtout un "argument commercial" qui ne change rien à la règle. Il est important de toujours bien lire les termes du contrat et les garanties proposées par l’assureur avant de signer.

Est-on obligé d’accepter l’augmentation des tarifs de l’assurance-habitation ?

La réponse est non. Le client est libre d’accepter ou de refuser et quitter l’assureur. Et ce, à tout moment, sans pénalité ou justification. Cependant, il faut être vigilant puisque ce principe n’est applicable qu’un an après le début du contrat. Jean-Marie Bakayoko nous rappelle que l’assurance doit prendre en charge la résiliation, mais aussi la continuité de la couverture. Pour le client, c'est une opportunité à saisir pour faire jouer la concurrence. C’est l’occasion de négocier avec l'assurance pour faire quelques économies, obtenir un geste commercial (parfois symbolique) de sa part, voire de décrocher de nouvelles garanties. Après tout, qui ne tente rien, n’a rien !