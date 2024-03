Paiement sans contact : comment protéger nos cartes bancaires contre les vols ?

L'association UFC-Que Choisir nous met en garde contre les pickpockets 2.0. Les voleurs utilisent le paiement sans contact pour nous soutirer de l'argent sans qu'on le sache. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Jean-Marie Bagayoko nous livre quelques conseils pour se protéger.

Depuis la crise sanitaire, le paiement sans contact s'est généralisé. Toutefois, ce nouveau mode de règlement rapide rend nos cartes bancaires beaucoup plus vulnérables. Jean-Marie Bagayoko nous explique dans Bonjour ! La Matinale TF1, comment se protéger des pickpockets 2.0.

Un phénomène en recrudescence

Plus besoin d'insérer sa carte et de faire son code pour régler un paiement. Aujourd'hui, il suffit de poser sa carte (ou son smartphone) pour payer un achat. C'est le principe du sans contact. Aujourd'hui, un paiement sur deux est réalisé de cette manière. Pratique et rapide, ce mode de paiement nous rend aussi plus vulnérables face aux vols. En effet, les voleurs utilisent cette technologie pour nous soutirer de l'argent sans même qu'on le devine. Les arnaqueurs se faufilent dans les transports en commun, pendant les heures de pointe, quand trams, métros et bus sont bondés. Armés d'un TPE, ils circulent dans les transports, se collent à nos poches et à nos sacs pour tenter de débiter des sommes. Il suffit d'une poignée de secondes pour soutirer 50 euros.

La distance de paiement est de 0,5 centimètre, c'est-à-dire que la carte bancaire doit être collé au terminal pour que le paiement puisse être réalisé. Or, cette distance va être augmentée de trois centimètres dans quelques mois, ce qui facilite les paiements en caisse… Mais aussi les fraudes.

Comment sécuriser les paiements sans contact ?

La loi impose aux banques de rembourser les vols et les fraudes, toutefois, dans le cas des paiements sans contact, c'est un véritable parcours du combattant. Pour se prémunir des vols, il existe quelques solutions. Il est possible de désactiver les paiements sans contact en faisant la demande auprès de la banque ou bien via l'application mobile. Autre solution : se procurer un étui anti-ondes qui permet de bloquer les transmissions et les signaux du sans contact. Certains fabricants proposent même des étuis, des portefeuilles et des sacs à main anti-ondes. Adepte du DIY ? Le papier aluminium bloque également les ondes, mais avec un risque : il peut démagnétiser la carte et la rendre inutilisable.