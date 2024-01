Bonjour ! La Matinale TF1 - On vous répond : que faire si le garagiste demande de payer des réparations qui n'étaient pas prévues ?

Un téléspectateur a confié sa voiture à un garagiste et lui demande une somme importante pour récupérer son véhicule. Or, il s'agit de réparations qui n'étaient pas prévues au début. Que faire dans ce cas-là ? Réponse de Jean-Marie Bakayoko dans Bonjour ! La Matinale de TF1.

Jérémy, un téléspectateur de Bonjour ! La Matinale de TF1 a confié sa voiture à un garagiste pour effectuer des réparations. Au moment de récupérer son véhicule, il s’étonne de voir que ce dernier lui présente une facture très salée en raison de la réalisation de travaux supplémentaires. Que faire lorsque le garagiste demande de payer des réparations qui n’ont pas été demandées par l’automobiliste ?

Un document indispensable pour se prémunir des litiges

Jean-Marie Bakayoko nous rappelle que le garagiste dispose d’un droit de rétention en vertu de l’article 1948 du Code Civil qui dispose que "le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt". Par conséquent, il peut conserver le véhicule d’un client dans son garage tant que celui-ci n’a pas réglé la facture. Toutefois, cette règle ne s’applique uniquement dans le cas où un devis a été préalablement établi. Ce document doit mentionner le type de travaux et réparations, le tarif et le délai prévu pour la réalisation de ces réparations. Or, dans le cas de Jérémy, il n'y avait de devis.

Quel recours ?

S’il n’y a pas de devis, il n’y a pas d’ordre de réparations. On se retrouve alors parole contre parole puisqu’il n’y a aucune preuve attestant des réparations demandées. Et hélas, lorsqu’un client se retrouve devant le même cas de figure que Jérémy, il est dans l’obligation de payer le garagiste pour pouvoir récupérer son véhicule.

Toutefois, il existe un recours. Le client peut saisir un médiateur ou un conciliateur de justice. Le recours à cet auxiliaire de justice bénévole est gratuit et il permet à deux parties de trouver une solution à l’amiable à un litige. Si aucun accord n’a été trouvé, le client peut toujours saisir un tribunal de droit commun pour faire valoir ses droits. Il faut savoir que depuis le mois d’octobre 2023, le recours à un mode de résolution amiable est obligatoire avant la saisine d’un tribunal pour les litiges portant sur le paiement d’une somme ne dépassant pas 5000 euros. Pour se prémunir de ces désagréments, il est donc indispensable de demander un devis.