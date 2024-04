Protection des données : comment naviguer en toute sécurité sur Internet ?

Un Français sur deux affirme qu'il est la cible d'arnaques sur Internet au moins une fois par mois. Des solutions existent pour renforcer vos défenses numériques. Jean-Marie Bagayoko nous livre ses conseils pour naviguer sur la Toile en toute sécurité dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Vols de données, de coordonnées bancaires, arnaques en tout genre… Naviguer sur Internet, c'est un peu comme se promener dans une jungle numérique. Il faut apprendre à ne pas tomber dans les pièges. Mais alors comment se protéger ? Jean-Marie Bagayoko nous donne quelques conseils pour surfer en toute sécurité dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Activer la navigation privée

Le simple fait de naviguer sur Internet nous expose au ciblage publicitaire. Par conséquent, nos données peuvent être revendues et dans le pire des scénarios, elles peuvent être volées. Heureusement, il existe des outils et des gestes à mettre en place pour s'armer et se protéger dans le monde numérique. Il est conseillé de passer par la navigation privée, une fonction méconnue, mais qui permet d'éviter la sauvegarde des données et de nos activités sur Internet. Grâce à la navigation privée, l'historique, les recherches et les cookies ne sont pas conservés. Pour activer cette fonctionnalité, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le menu général de son navigateur, qui propose ensuite l'option "navigation privée".

Se prémunir des cookies

Un cookie, c'est un témoin de connexion. Ce petit fichier de données permet à un site de mémoriser la trace de votre passage. C'est donc grâce (ou à cause) des cookies que les entreprises du numérique parviennent à nous tracer, ils sont de ce fait une mine d'or pour eux, mais une menace pour la vie privée. Pour s'en prémunir, il vaut mieux éviter de "tout accepter" ou de "tout valider" lorsque l'on visite un site pour la première fois. Quand l'on donne son accord, "on accepte les conditions générales et on n'est pas conscient du nombre de données que l'on partage et qui vont être utilisées pour nous profiler", explique Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité.

Opter pour un VPN

Il est possible de naviguer en mode "incognito" sur Internet en passant par un VPN. Il s'agit d'un réseau privé virtuel qui utilise un chiffrement afin de protéger les connexions Internet sans autorisation. En gros, c'est une connexion privée. Il existe des applications gratuites ou payantes à télécharger.

N'hésitez pas à vous rendre sur le site "respectemesdatas.fr" pour connaître les données qui vous appartiennent et qui sont utilisées par les entreprises du numérique et surtout, il est possible de demander leur suppression.

Ces informations à prendre en compte quand on effectue un paiement

Lorsque vous effectuez un paiement en ligne, privilégiez les sites qui ne demandent pas d'enregistrer votre carte bancaire. Et vérifiez que l'adresse du site contient la mention "https" et qu'il y a l'icône cadenas fermé en haut du navigateur. Ces deux informations signifient que la connexion est sécurisée. Si le cadenas est barré, il est conseillé de ne pas procéder au paiement.

Enfin, il est recommandé d'être très précautionneux lorsque l'on se connecte à un Wi-Fi public tel que dans les aéroports ou les cafés, car ces réseaux sont particulièrement vulnérables aux cyberattaques.