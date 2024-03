Usurpation d'identité : que faire pour s'en protéger ?

L'usurpation d'identité concerne 400 000 personnes chaque année dans l'Hexagone. Cette fraude est en constante augmentation ces dernières années, à cause des nombreux piratages et fuites de données Les conseils de Jean-Marie Bagayoko pour s'en protéger dans Bonjour ! La Matinale TF1.

On parle d’usurpation d’identité lorsqu’un tiers utilise des données personnelles propres à vous identifier sans votre accord dans le but de vous nuire, de réaliser des opérations financières ou commettre des actes répréhensibles. L’usurpation d’identité concerne 400 000 personnes en France, chaque année. Comment s’en prémunir ? Voici les conseils de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Un phénomène en constante augmentation

Depuis le début de l’année 2024, 217 000 Français ont été victimes d’usurpation d’identité, selon France Verif. La raison de cette explosion ? La cyberattaque massive qui a ciblé les groupes Viamedis et Almerys et qui a touché 33 millions de particuliers. Ces usurpations d’identité peuvent entraîner des conséquences dramatiques pour les victimes qui se retrouvent avec des crédits non contractés, des amendes à payer, casier judiciaire ou des comptes bancaires complètement vidés. Les entreprises sont aussi touchées par l’usurpation d’identité. C’est ce qui est arrivé à Voyageurs du monde qui a été victime d’une cyberattaque. La conséquence ? 10 000 copies de passeports ont été exposées sur la Toile.

Comment protéger son identité ?

Jean-Marie Bagayoko conseille de passer par le site filigrane.beta.gouv pour protéger ses pièces d’identité. Cette plateforme permet d’apposer un texte en diagonale sur vos passeports, cartes d’identité ou autres documents. Il est possible de préciser la date et la destination des documents afin qu’ils ne puissent pas être réutilisés. Une astuce particulièrement utile lorsque l’on doit envoyer une pièce d’identité pour la location d’une maison de vacances par exemple.

Il est également conseillé de protéger ses données personnelles en changeant très régulièrement de mot de passe. Surveillez par ailleurs les mouvements sur votre compte bancaire et évidemment, on ne clique jamais sur les liens envoyés par SMS ou mails qui semblent suspects.

Certaines sociétés peuvent vous aider à lutter contre l’usurpation d’identité en vous prévenant lorsque votre pièce d’identité a été présentée. Si c’est bien vous, vous pourrez donner votre consentement.

Qui contacter en cas d’usurpation d’identité ?

Si vous constatez une usurpation d’identité, prévenez tous les établissements bancaires dont vous êtes clients, faites annuler et renouvelez vos pièces d’identité, et contactez la Banque de France pour signaler les faits. Vous pouvez également vous rapprocher de la CNIL pour demander un accès au fichier "FICOBA" qui liste tous les comptes bancaires ouverts à votre nom en France. Par ailleurs, vous pouvez déposer une plainte auprès d’un commissariat de police ou d’une gendarmerie.

Prouver son identité peut être un véritable parcours du combattant, n'hésitez pas à contacter l’association France Victimes qui peut vous accompagner dans vos démarches.