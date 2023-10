Quelles aides puis-je toucher pour passer à une voiture propre ? Le 20H vous répond

Comment fonctionne la prime à la conversion, la plus connue des aides de l’état pour passer à un véhicule propre ?

C’est une prime que l’on reçoit si et seulement si on met son ancien véhicule diesel ou essence à la casse. Elle permet d’acheter en échange une voiture électrique ou hybride, neuve ou d’occasion. Son montant peut grimper jusqu’à 6000 euros. Elle est réservée aux ménages les plus modestes. Par exemple, quand on fait les calculs, une personne seule qui touche 1900 euros net par mois peut en bénéficier.

Cette prime est-elle cumulable avec d’autres aides ?

Oui pour les voitures électriques, il y a aussi le bonus écologique. Vous pouvez toucher jusqu’à 7000 euros si vous achetez une voiture neuve, 1000 euros si elle est d’occasion. Ce bonus est réservé aux véhicules les moins polluants.