Carburant, énergie… Ces communes qui aident leurs habitants

Et de plus en plus de communes viennent au secours de leurs habitants. En Seine-et-Marne, cette ville propose de financer jusqu'à 50% de l'achat d'un boîtier de bioéthanol. Un carburant moins cher à la pompe. Mais pour lequel il faut débourser en moyenne 900 euros pour le boîtier. D'autres communes proposent, quant à elles, des bons essence. Les initiatives sont nombreuses, avec toujours le même objectif : défendre le pouvoir d'achat des ménages.