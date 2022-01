Carburants : les frais kilométriques revalorisés de 10%

Nathalie Do Nascimiento est infirmière libérale. Elle roule 2 000 km par mois. Sa voiture lui est indispensable pour sillonner l'Oise et rendre visite à ses patients. À chaque ravitaillement à la station-service, c'est 80 euros. Ces dépenses de carburant font partie des frais kilométriques, des frais que les professionnels peuvent déduire de leurs impôts selon un barème complexe qui mêlent, entre autres, puissance du véhicule et distance parcourue. Un barème que le gouvernement vient d'augmenter de 10%.