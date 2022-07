Carburants : nouvelles aides à la pompe

Pour se rendre chaque jour à l’usine, Jérôme Cottereau prend la voiture et bénéficie depuis plusieurs années d’une prime transport de 200 euros de son employeur. Avec 100 kilomètres parcourus chaque jour, son budget explose, comme celui des autres salariés. Son patron aimerait pouvoir faire plus. Une prime plafonnée à 200 euros par an que la Première ministre propose ce vendredi 22 juillet de doubler.