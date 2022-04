Carburants : peut-on trouver encore moins cher ?

Dans une station-service des Grésillons, à Asnières-sur-Seine, les prix ont clairement baissé, et encore un peu plus qu’ailleurs, au point de le rappeler dans un message fièrement affiché à l’entrée de la station. Aux 18 centimes de réduction du gouvernement, vient s’ajouter une remise supplémentaire de dix centimes au litre. C’est une réduction de plus, que certains attendaient impatiemment. Heureusement, les cuves sont pleines, mais elles risquent de se vider très rapidement.