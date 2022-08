Carburants : quelles aides et pourquoi ?

Agnès utilise souvent sa voiture et dès jeudi 1er septembre, elle va faire des économies. Elle est conseillère immobilière et gagne 1 240 euros net par mois, hors commission. Dans son quotidien, ce qui lui coûte le plus cher, c'est son carburant : 350 euros par mois. Alors, la ristourne de 30 centimes par litre, elle l'attend avec impatience. Une autre bonne nouvelle : sa prime d'activité va augmenter de quatre pourcents, comme pour tous les salariés qui en bénéficient. Pour Agnès, cela fait dix euros de plus par mois.