Carburants : qui sera éligible à l'aide "gros rouleurs" ?

Pour cette mère de deux enfants, c'est nécessaire. "Toutes les primes sont bonnes à prendre, ça aide toujours à finir la fin du mois, mais on aimerait quelque chose de durable", explique-t-elle. Chaque jour, cette secrétaire roule au moins 50 km en voiture. À la fin du mois, son budget carburant s'élève à 400 euros et c'est une dépense incompressible. "J'ai 12 km tous les jours pour amener mon fils à l'école, n'ayant pas d'école dans mon village, et sans véhicule, je ne peux pas me rendre à mon travail", ajoute-t-elle.

Les automobilistes éligibles pourraient toucher cette aide dans le courant du mois de janvier 2023.