Carte famille nombreuse : ce qui va changer avec la nouvelle version

Dès le 1er janvier, tout change : elle prendra une nouvelle apparence, sera gérée par l’État, et non plus la SNCF. Tout se fera sur Internet. L’objectif, c’est de doubler le nombre bénéficiaire. Comme l’ancienne carte, vous bénéficierez de 30% de réduction à partir de 3 enfants, 40% pour quatre enfants et jusqu’à 75% pour six enfants et plus.