Carte vitale : une arnaque au mécanisme sophistiqué

Alors, pour ne pas vous faire avoir, voici quelques conseils. "Un conseiller bancaire ne vous demandera jamais un mot de passe ou un code d’activation unique, donc ne jamais les communiquer. Et puis si effectivement on pense que la banque est susceptible de nous avoir contacté, eh bien on raccroche et on appelle nous-même directement le conseiller bancaire à partir du numéro que l’on a composé soi-même", conseille Jérôme Notin, directeur général de cybermalveillance.gouv.fr.