Certains soins médicaux vont-ils être mieux remboursés ? Le 20H vous répond

Certains soins médicaux vont-ils être mieux remboursés à l'avenir ?

Nous vous expliquons dans cet article que les soins dentaires vont être moins bien remboursés dès ce dimanche 1ᵉʳ octobre. D'autres soins médicaux vont en revanche l'être davantage, mais c’est plus pour 2024, et cela concerne des prestations moins courantes : "Les fauteuils roulants pour les personnes lourdement handicapées", nous assure-t-on au ministère des Solidarités et des Familles, ou encore "les prothèses capillaires pour les malades du cancer par exemple", ajoute Séverine Salgado, directrice générale de la mutualité française, qui défend les intérêts des professionnels du secteur.

"Dans le cas des prothèses capillaires, actuellement, elles ne sont presque jamais prises en charge par la sécurité sociale, mais par les complémentaires santé", ajoute-t-elle. C’est plus complexe – et beaucoup plus onéreux pour les fauteuils roulants. "80% sont déjà entièrement pris en charge par la sécurité sociale et les mutuelles", explique-t-on au ministère des Solidarités et des Familles. Les changements vont concerner les 20% des fauteuils les plus perfectionnés, "pour les personnes lourdement handicapées". Ils peuvent coûter jusqu’à 30.000 euros, et la prise en charge de l’Assurance maladie reste anecdotique, autour de 5.000 euros.