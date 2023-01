Changements fiscaux : une bonne nouvelle pour les parents en 2023

Ces frais ouvrent droit à un crédit d’impôt de 50% du montant des dépenses effectivement supportées pour la garde, imputable sur votre impôt sur le revenu et remboursable pour l’excédent. Jusqu'à maintenant, les dépenses prises en compte dans le calcul de cet avantage étaient plafonnées à 2 300 euros par enfant et par an. Soit un crédit d’impôt maximal de 1 150 euros par enfant. Depuis le 1er janvier, il passe à 3 500 euros par enfant. Soit un crédit d’impôt maximal de 1 750 euros par enfant. Ce qui équivaut à une hausse notable de 600 euros.

Attention toutefois, si vous êtes divorcé ou séparé et si vos enfants de moins de 6 ans sont en garde partagée, c’est-à-dire rattachés à la fois à votre foyer fiscal et à celui de leur autre parent, le plafond de dépenses est divisé par deux. Vous et votre ex-conjoint aurez donc droit à un crédit d’impôt maximal de 875 euros.