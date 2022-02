Changer de chaudière : à quelles aides avez-vous droit ?

Josian Payet est propriétaire et il vient de troquer sa vieille chaudière au fioul pour une chaudière à granulés de bois. Cette installation plus moderne consomme deux fois moins d'énergie. Son coût est de 22 700 euros, mais il a pu bénéficier de 15 300 euros d'aide. Selon Christian Moulard, son artisan chauffagiste, il lui faudra seulement trois ans pour amortir sa nouvelle chaudière et ce n'est pas le seul avantage. C'est la flambée du prix du pétrole qui a convaincu Josian Payet de faire ses travaux de rénovation. Et il ne s'attendait pas à faire de telles économies.