Changer de région, une solution pour avoir ses papiers plus vite

Jean-François part en voyage aux Antilles dans moins d’un mois, mais son passeport n’est plus valable. Il doit le renouveler au plus vite. Il habite à Caen, mais il a fait 45 minutes de route ce lundi matin pour avoir un rendez-vous plus rapidement. "Mon premier rendez-vous pour Caen, c’était fin mars", explique-t-il.