Chasse aux bonnes affaires : attention aux arnaques

Pour ne pas tomber dans le panneau, l'un des réflexes doit être de vérifier l'adresse du site en question. Et pour cela, Laurent Gayraud, juriste de l'association nationale de défense des consommateurs et usagers, rappelle que la seule solution, c'est d'ouvrir votre navigateur et taper vous-même l'adresse du site. Il déconseille d’accéder à un site via une annonce un peu frauduleuse sur les réseaux sociaux ou via un mail. Ce dernier émane de pirates, mais veut vous faire croire que ça vient d'autre chose.