Chauffage éteint : bonne nouvelle pour votre portefeuille

Nous sommes bien le 1er novembre et Patrick, retraité dans l'Essonne, n’a toujours pas rallumé le chauffage électrique de son pavillon. Sa facture d’électricité devrait être plus légère. Elle s'élève habituellement à 320 euros par mois. “Considérant qu'on se chauffe cinq, six mois dans l'année, globalement, en n’ayant pas chauffé en octobre, on a dû économiser aux alentours de 150 euros”, précise-t-il.