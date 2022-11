Bois de chauffage : une nouvelle aide pour plus de six millions de foyers

Pour Christophe, livreur de bois de chauffage, le mois de novembre, c’est un peu la course. Chaque jour, il livre onze palettes de bois et encaisse les factures. Et cette année, c’est souvent compliqué. "Ça a augmenté. C’est dû à la difficulté d’avoir du produit. Souvent, on me demande si on peut payer en deux fois, trois fois", affirme-t-il.