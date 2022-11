Chèque énergie fioul : pour qui et comment ?

Dans une maison, les bûches ont remplacé les radiateurs. La famille se chauffe habituellement au fioul. Mais cette année, cela leur coûterait deux fois plus cher, plus de 3 000 euros. Alors pour l'instant, ils comptent sur la cheminée, quitte à ne pas dépasser les 17°C. "Une maison, ça consomme quand on va allumer le fioul. Et si on peut attendre pour remplir la cuve le plus tard possible, retarder au maximum l'allumage de la chaudière", déclare Henri Barrière.