VIDÉO - Chèques énergie, fioul ou bois... comment s’y retrouver dans les aides énergétiques ?

Se chauffer coûte de plus en plus cher et le gouvernement ne veut oublier personne. C'est pourquoi un chèque fioul vient également d'être mis en place. Une aide de 100 à 200 euros selon vos revenus, destinée à 1,6 million de foyers qui utilisent ce combustible. Pour les chèques énergie, "classique" et exceptionnel, aucune démarche n'est nécessaire.

Pour le chèque fioul, on peut dès à présent déposer sa demande sur internet, sauf pour les foyers bénéficiant déjà du chèque énergie, et identifiés comme se chauffant au fioul, qui le recevront automatiquement. Et pour le "chèque bois", il faudra attendre jusqu'au 22 décembre pour le demander en ligne.