Quand faut-il déposer son dossier à l'Assurance retraite ? Le 20H vous répond

J’ai fixé ma date de départ à la retraite avec mon employeur. Combien de temps à l’avance faut-il déposer un dossier à l'Assurance retraite ?

Entre quatre et six mois avant la date à laquelle vous souhaitez partir, que ce soit pour la retraite de base, comme pour les complémentaires. D’ailleurs, vous n’avez qu’une seule et uniquement demande à faire via votre espace personnel.

"Le service en ligne 'demande unique de retraite' permet de faire une demande pour tous les régimes en une seule fois. Un dossier complet, déposé a minima quatre mois avant, garantit le versement dans les temps de sa retraite", nous précise-t-on à l’Assurance retraite, qui conseille de faire un rétroplanning pour bien préparer son départ.

"Dans les faits, ça n’évite pas toujours les décalages... ou les retraites provisoires", tempère Jean-François Chauffeté, fondateur du cabinet d’expertise EOR Consultants. Cela arrive souvent si vous signalez des erreurs au dernier moment. Pour le faire, plus besoin d’attendre 55 ans : "La règle a été assouplie depuis juillet 2021 pour que les corrections puissent être apportées dès qu’elles apparaissent."