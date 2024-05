Comment en finir avec le démarchage téléphonique ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, le démarchage téléphonique qui importune parfois. Ani Basar rappelle les règles sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Le démarchage téléphonique, est-ce que légal ?

Oui, c’est légal. Le démarchage téléphonique est autorisé sauf dans deux domaines : la rénovation énergétique et la formation. Mais il y a des horaires à respecter : du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 20h. Aucun appel n'est permis les week-ends et les jours fériés. Enfin, l'UFC-Que Choisir rappelle qu’un même démarcheur ne peut vous appeler plus de quatre fois par mois.

Ce démarchage, peut-on aussi le bloquer nous-même ?

Oui, le dispositif s’appelle Bloctel. Le service est gratuit, c’est un peu comme une liste rouge. Il faut s’inscrire sur le site internet officiel : Bloctel.gouv.fr. Les entreprises n’ont ensuite en principe plus le droit de vous contacter. Mais dans la pratique, ce n’est pas toujours efficace.

Alors, est-ce que d’autres solutions existent ?

Oui, si on vous appelle sur votre portable, sachez qu’il existe des applications, par exemple Call Blocker, Truecaller ou Call control. Elles permettent d’identifier et de bloquer ces appels commerciaux. Et en général, c’est gratuit. Autre astuce : la plupart des smartphones possèdent un filtre antidémarchage : il faut se rendre dans les réglages de l’appareil pour l’actionner.

Et si malgré tout je reçois encore des appels commerciaux, je ne peux pas les repérer avant de décrocher ?

Si, bien sûr, les démarcheurs ne sont autorisés à vous appeler qu’avec un certain type de numéros. Ils commencent par ces douze indicatifs : 01 62, 01 63, 02 70, 02 71, 03 77, 03 78, 04 24, 04 25, 05 68, 05 69, 09 48, 09 49 en France métropolitaine, 09 475 en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélémy, 09 476 en Guyane, 09 477 en Martinique, 09 478 et 09 479 à La Réunion et Mayotte. Sachez que si on vous démarche depuis notamment un autre numéro, une amende jusqu’à 375.000 euros dans certains cas est prévue.

On nous conseille souvent de signaler ces appels intempestifs, comment faire ?

Vous pouvez alerter la plateforme Signal.conso.gouv.fr et transmettre le numéro de l’entreprise qui vous a contacté. Votre signalement sera transmis à la Répression des fraudes (DGCCRF), ce qui lui permet de mieux cibler ses contrôles.

Et les appels que l'on reçoit parfois sur nos portables, qui raccrochent avant même qu’on réponde ?

C’est une arnaque et une pratique de plus en plus fréquente. C’est ce qu’on appelle le spam vocal. Le but, c’est de vous inciter à rappeler un numéro surtaxé et d’encaisser les frais liés à la communication téléphonique. Là encore, pour bloquer ces appels, il y a une solution, il faut envoyer un SMS au 33.700 en écrivant "Spam Vocal" suivi du numéro qui vous a appelé. Ou aller sur le site dédié 33700.fr : c’est la plateforme officielle de lutte contre les SMS et appels indésirables.

