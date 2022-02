Comment savoir si les avis en ligne sur un restaurant sont authentiques ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond dans la vidéo en tête de cet article à leurs questions, liées cette semaine au droit de la consommation, sur le plateau de Gilles Bouleau.

J'ai repéré un restaurant sur internet. Comment être sûr que les commentaires laissés en ligne sont authentiques ?

Il n’y a pas de remède miracle, et pour cause, aucune loi n’encadre ces commentaires, nous confirme la répression des fraudes. Dans plusieurs enquêtes, la DGCCRF a démontré l’existence de nombreux faux avis rédigés par les professionnels, leur entourage ou même des prestataires spécialisés. "Ces sous-traitants possèdent un savoir-faire (style rédactionnel, fausses identités) et des techniques informatiques permettant une certaine discrétion. Les faux avis sont alors déposés en grand nombre, sur des supports variés pour plus d’efficacité."

La Commission européenne vient de contrôler plus de deux-cents sites web à la recherche d’avis de consommateurs trompeurs. La moitié héberge potentiellement des faux avis, peut-on lire dans ce rapport. Comment l’expliquer ? Chaque plateforme fixe ses propres règles. Plus elles sont restrictives, plus les avis sont fiables. Exemple : il faut avoir réservé et payé en ligne pour pouvoir commenter. "Une plateforme a plutôt intérêt à laisser tout le monde commenter et donner son avis, à faire du volume et à générer des données", décrypte Raphaël Barthlomé, responsable juridique de l’association UFC-Que Choisir. Donc d’une manière générale, méfiez-vous… surtout si tous les commentaires sont dithyrambiques.