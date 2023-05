Comment éviter l'arnaque au faux chèque de banque ? Le 13H à vos côtés

"Mais si vous voulez vraiment être sûr 100%, il n’y a qu’une solution", nous dit Maître Michel Benezra, avocat spécialiste en droit routier. "Il faut accompagner l’acheteur à sa banque au moment de l’émission du chèque, car en plus de l’arnaque classique au 'faux chèque de banque' s’est développée une autre escroquerie dite au 'vrai-faux chèque de banque', et le seul moyen de s’en prémunir, c’est d’aller à la banque avec l’acheteur". Pour en savoir plus sur ce type d’arnaque aussi complexe que redoutable, voici un article de Maître Benezra.