Comment éviter les pièges du dépannage à domicile ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, le dépannage à domicile. Ani Basar donne tous les détails sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Le dépannage à domicile, c’est souvent la loterie, on sait jamais sur qui on tombe et combien ça va couter. Quels conseils pouvez-vous nous donner ?

D’abord, évitez les numéros figurant en tête de vos recherches sur internet ou les tracts déposés dans votre boite aux lettres, qui reprennent les couleurs du drapeau français ou les logos des services publics. C’est tout sauf un gage de qualité et de prix modéré. Il faut au minimum que le numéro d’identité de l’entreprise, le fameux n° de SIRET et les tarifs de prestation soient inscrits.

Comment, en cas d’urgence, trouver le bon artisan ?

Appelez votre assurance ou votre syndic : ils connaissent les dépanneurs de confiance. Sinon, sachez que certaines plateformes sur internet, comme Mesdepanneurs.fr ou Travaux.com vérifient la fiabilité des artisans. Enfin, l’idéal c’est d’anticiper ce type de situation et de préparer une liste d’artisans recommandés par vos proches.

Concrètement, si je me retrouve à la rue dehors à minuit, quel est le conseil que vous pouvez me donner ?

Ça peut vous surprendre, mais si possible, attendez le lendemain pour faire appel à un dépanneur. Vous pouvez toujours dormir chez un proche ou à l’hôtel, ça vous coûtera moins cher qu’une intervention en urgence d’un serrurier, par exemple. On a vu des factures atteindre les 2000 euros pour une simple ouverture de porte.

Et une fois que votre dépanneur est arrivé chez vous, que faut-il avoir à l’esprit ?

D’abord, de lui-même, le dépanneur doit vous fournir un devis avant de commencer les travaux. C’est obligatoire depuis 2017. Sachez, qu’il n’a pas le droit de vous faire payer avant ce devis et qu’il doit vous adresser une facture pour toutes prestations supérieures à 25 euros.

Malgré tout cela, c’est souvent compliqué de refuser les conditions du dépanneur dans une situation d’urgence…

C’est vrai, mais soyez vigilant s’il profite de votre détresse pour vous vendre quelque chose dont vous n’aviez a priori pas besoin. Exemple : ma serrure est cassée, il me propose de changer la porte entière. Ça arrive ! Attention, prenez le temps de réfléchir, et d’ailleurs vous avez 14 jours pour vous rétracter si vous n’avez pas pris la bonne décision. Si vous souhaitez dénoncer les pratiques de cet artisan, vous pouvez signaler le problème sur la plateforme Signal.conso.gouv.fr ou consulter le site de la Répression des fraudes (DGCCRF).

Devant un prix élevé, souvent l’artisan me dit que sa prestation sera remboursée par l’assurance, est-ce vrai ?

Attention, vérifiez votre contrat et appelez votre assureur, la permanence est disponible 24h/24. En général, en cas de vol ou d’incendie, les assurances habitation ne remboursent que les dégâts. Le dépannage lui est souvent pris en charge par l’option "assistance à domicile". Si vous l’avez et que vous êtes à la rue par exemple, votre assureur vous enverra lui-même un serrurier. Il prendra en charge ses frais de déplacement et d’intervention. Ça coûte en moyenne 100 euros par an, ce qui vaut le coup si on perd souvent ses clefs.

Posez vos questions en vidéo

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser directement en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Vous pouvez également l’envoyer par mail à l'adresse suivante : le13havoscotes@tf1.fr.