Comment récupérer sa fibre débranchée par un opérateur concurrent ? Le 13H à vos côtés

"Un opérateur concurrent au nôtre nous a débranché notre fibre pour la donner à un de leur client. Nous avons contacté l'opérateur indélicat qui nous a répondu que la méthode était courante. À ce jour, nous ne sommes toujours pas dépannés. Pouvez-vous nous dire notre droit ?" Cette question est posée par Arlette de Farlède, dans le Var. Thierry Coiffier y répond sur le plateau du 13H.

Se faire débrancher sa fibre pour qu'elle soit attribuée à quelqu'un d'autre. La pratique est semble-t-il courante. Pour cause, la forte demande sur le marché. En effet, plus de 4,1 millions de personnes sont passées à la fibre l'an dernier. Ce ne sont pas les opérateurs eux-mêmes qui font les raccordements. Ils font appel à des sous-traitants qui, à leur tour, sous-traitent. Au bout du compte, il peut y avoir sept niveaux de sous-traitance. Il est donc difficile de contrôler la qualité du travail. Et comme les intéressés sont payés au raccordement, certains préfèrent, s'il n'y a plus de place, débrancher votre prise pour brancher votre voisin, plutôt que de s'être déplacé pour rien.