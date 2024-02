Comment résilier facilement un abonnement caché ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, des conseils pour se désengager facilement d'un abonnement. Thierry Coiffier les délivre sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Comment se désabonner facilement ?

Je vous avais déjà parlé de ces abonnements cachés : vous pensez faire une bonne affaire, une trottinette à 1 euro ou un remboursement sur votre commande. Mais en fait, en répondant à ces offres, vous allez souscrire, finalement sans trop le savoir, à un abonnement. Quand on découvre les prélèvements, on ne sait même pas comment se désabonner. Deux solutions :

- Vous tentez de retrouver dans vos mails une confirmation de cet abonnement en tapant par exemple le nom de la société qui vous débite. En principe, elle doit obligatoirement vous avoir envoyé un mail et à l’intérieur un moyen de vous désabonner.

- Sinon, vous demandez à votre banque de bloquer le prélèvement, en général cela fera réagir la société, vous pourrez alors lui demander un désabonnement.

En matière d’abonnement, il y a eu du changement dernièrement, depuis une loi entrée en vigueur en juin dernier. Si vous avez souscrit, en connaissance de cause cette fois-ci, un abonnement sur internet ou application mobile, vous devez avoir la possibilité de résilier facilement avec une fonctionnalité "résilier le contrat" qui doit être sans ambiguïté et affiché en caractères lisibles. De même, si vous décidez de résilier, la société doit vous envoyer une notification qui récapitule la date à laquelle la résiliation sera effective. Si cela n’est pas respecté, vous pouvez signaler la société à SignalConso, le site de la direction des fraudes. La société risque jusqu’à 75.000 euros d’amende.

Soyez également vigilant sur les abonnements qui se renouvellent automatiquement. On vous propose souvent une période d’essai gratuite ou à tarif réduit, sept jours ou un mois en général, et ensuite l’abonnement est reconduit tacitement, mais à un prix plus élevé. Astuce : si vous êtes sûr de ne vouloir que la période gratuite ou à prix réduit, vous pouvez résilier immédiatement après la souscription, comme ça vous n’oublierez pas, l’abonnement ne sera pas reconduit et vous pourrez quand même bénéficier de la période test.

