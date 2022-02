Compte personnel de formation : quelle parade face aux arnaques ?

Pour lutter contre ces pratiques de plus en plus répandues, la députée LREM Catherine Fabre veut déposer cette semaine une proposition de loi pour interdire tous les démarchages en matière de formation - que ce soit les appels, les SMS ou les mails - comme cela existe déjà pour la rénovation énergétique. "Le but, c’est vraiment d’empêcher la fraude de se faire, en préventif. Et si vous en recevez, vous pourrez le signaler et ça sera puni et sanctionné. La loi dira qu’il est interdit de faire du démarchage commercial agressif", explique-t-elle à TF1.