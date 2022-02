Comptes bancaires oubliés : ces milliards que personne ne réclame

Ce site internet a été créé il y a 5 ans pour protéger l'épargne des Français, comme l'explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. "Avant, on accusait les banques, les compagnies d'assurance de conserver cet argent et de ne pas le restituer aux héritiers potentiels ou aux titulaires potentiels et de le mettre dans leur compte et ça disparaissait", dit-il.