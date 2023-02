Achat de voiture : ces infos que les vendeurs peuvent vous cacher

Avant tout achat, vous pouvez retrouver sur le site de la répression des fraudes l'ensemble des informations à obtenir dans le cas d'un véhicule neuf et d'un véhicule d'occasion. Côté voiture neuve, veillez notamment au détail des frais inclus dans le prix et toutes les informations sur le modèle. Quant à l'occasion, il est par exemple conseillé de demander le carnet d'entretien du véhicule, de bien vérifier la date sur la carte grise et prendre le temps de la réflexion. L'Institut national de la consommation recommande aussi de demander une expertise détaillée du véhicule avant la transaction.

La plateforme gouvernementale Histovec (Historique du véhicule) vous permet d'ailleurs de retrouver l'historique d'une voiture dans le fichier national du SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules), grâce à un rapport généré sur le site, que vous pouvez solliciter auprès du vendeur. Si malgré ces précautions, des problèmes surviennent lors de transactions, il est toujours possible de les signaler sur le site signal.conso.gouv.fr, proposé par le ministère de l'Économie.