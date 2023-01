Ma banque a perdu mon chèque, que faire ? Le 13H à vos côtés

Si vous déposez votre chèque via un automate, pas de problème. À l’issue de l’opération, un ticket vous est remis : il vous servira pour prouver la réalité de votre dépôt. Mais si comme Odile, vous déposez votre chèque dans la boite aux lettres de la banque, il faut y joindre un bordereau de dépôt. Il va non seulement faciliter l’encaissement, puisque toutes les informations utiles y sont indiquées, mais il vous servira aussi de preuve de dépôt, puisque vous allez conserver un double. Conclusion : ce bordereau n’est pas obligatoire, mais il est quand même bien utile en cas de problème, notamment en cas de perte.

Voici quelques conseils pour éviter les désagréments, fournis par la Banque de France :

- En cas de perte, l’une des solutions est de demander à l’émetteur du chèque de vous en refaire un. Quitte à ce qu’il fasse opposition à celui qui a été perdu. Inconvénient : il peut être parfois délicat ou fastidieux de demander un nouveau chèque à l’émetteur

- N'hésitez pas à prendre en photo votre chèque avant le dépôt. C’est simple, rapide et cela peut vous servir de preuve en cas de perte.

- Dernier conseil de la Banque de France : privilégiez des moyens de paiement plus compatibles avec les exigences de traçabilité, comme le virement ou la carte bancaire.

Sachez aussi que dans tous les cas, quand vous déposez en chèque, il est obligatoire de l’endosser, c’est-à-dire de le signer au dos. Enfin, les chèques ont une durée de validité qui est de 1 an et 8 jours. Au-delà de ce délai, il n’est plus possible de l’encaisser.