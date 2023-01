Mon vol a été annulé et je n'ai toujours reçu aucune indemnisation : le 13H à vos côtés

Christophe, de Parigny, dans la Manche, devait s’envoler pour Ajaccio depuis Caen. Le jour du départ, on l’informe que son vol est annulé. Il n’a, à ce jour, reçu aucune indemnisation. Que peut-il faire ?

Sachez déjà que si la compagnie aérienne annule le vol pour un cas de force majeure (une tempête de neige par exemple), vous n’aurez le droit à aucune indemnisation. Quid pour une grève ? Si c’est une grève du personnel de la compagnie, vous serez indemnisés. Si ce sont les contrôleurs aériens qui débrayent, pas d’indemnisation des passagers.

Pour résumer, il faut que la cause de l’annulation soit de la responsabilité de la compagnie. L’autre question importante, c’est de savoir quand est-ce que vous avez été prévenus de l’annulation du vol :

- Si c’est au moins 2 semaines avant le départ, pas d’indemnisation.

- Entre 2 semaines et 7 jours, pas d’indemnisation si on vous propose un nouveau vol arrivant moins de 4 heures plus tard que prévu.

- Avant 7 jours : pas d’indemnisation si on vous propose un nouveau vol arrivant moins de 2 heures plus tard que prévu.