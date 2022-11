Le logement que je loue est dans un état déplorable, que faire ? Le 13H à vos côtés

Selon l'article 1719 du Code civil, un propriétaire doit pourtant fournir à son locataire un "logement décent". Et le chauffage fait bien évidemment partie des critères. En général, les tribunaux considèrent qu'il est insuffisant quand il ne permet pas d'atteindre 18 °C au centre de chaque pièce. Dans le cas d'Isabelle, la propriétaire - qui n'a pas répondu aux sollicitations de TF1 - ne respecte donc clairement pas la loi.

En premier lieu, il faut d'abord le lui signaler, tout en continuant à payer son loyer. S'il n'y a pas de réaction de sa part, on choisit la mise en demeure par une lettre recommandée. Ensuite, on peut saisir un conciliateur de justice, et en bout de course un juge des contentieux de la protection. C'est lui qui est compétent en matière de bail. De toute façon, un propriétaire a tout intérêt à faire ces travaux parce qu'au 1er janvier prochain, une nouvelle loi interdira de louer des logements qui consomment plus de 450 kWh/m2, ceux que l'on appelle des passoires thermiques. On ne doit pas en être loin d'être dans le cas d'Isabelle.

Et pour l'escalier aux marches dangereuses ? De la même manière, cela ne répond pas aux critères d'un logement décent : en cas d'accident, la responsabilité du propriétaire sera engagée. Là aussi, il faut agir, et vite.