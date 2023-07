Un restaurateur peut-il me demander de quitter sa terrasse parce que je n’ai pris qu’un café ? Le 13H à vos côtés

Est-ce qu’un restaurateur peut me demander de quitter sa terrasse parce que je n’ai pris qu’un café ?

Eh bien non ! Aucun texte de loi ne l'impose. Si vous avez déjà consommé, on ne peut pas vous obliger à consommer davantage pour rester. En revanche, si vous buvez un café en lisant tranquillement votre magazine et qu’autour de vous, la file d’attente s’allonge pour trouver une place en terrasse.

Le serveur a le droit de vous demander si vous souhaitez prendre autre chose : c’est la manière polie et à peine cachée de vous faire comprendre que si vous ne le voulez pas, ce serait peut-être mieux de partir. Mais, en aucun cas, il ne peut vous obliger à le faire.