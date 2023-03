VIDÉO - Contester une amende, une épreuve de patience

L'administration chargée d'instruire ce recours est débordée. Il y a plus de 180.000 requêtes non traitées à ce jour. Si vous devez contester une contravention, il faut d'abord saisir la municipalité. Si vous n'avez pas de réponse au bout d'un mois, vous devez saisir la commission du contentieux du stationnement payant. Si au bout d'un mois, elle non plus n'a pas répondu, il faut payer l'amende.