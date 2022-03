Contrôle technique : comment payer moins cher ?

Chez le garagiste en général, ce qui coûte cher, c'est la main d'œuvre. Pour économiser ici aussi, pas de secret : il faut se retrousser les manches, s'équiper d'un outillage adéquat et le petit coup de pouce du professionnel. C'est le principe des self-garages. On en voit de plus en plus sur le territoire. Vous faites vous-même les réparations moyennant une cotisation annuelle d'une dizaine d'euros. Un système qui convient bien aux petites opérations d'entretien, la vidange, un changement de filtre...