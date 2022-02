Qui sont ces Français qui comptent toujours en francs ?

Et pourtant, les seniors ne sont pas forcément les plus adeptes de la conversion. Si les plus de 65 ans sont 26% à passer par le franc, ce sont les 35-49 ans (34%) qui sont les plus enclins à le faire, devant les 50-64 ans (31%). Plus étonnant, 12% des 18-24 ans, qui ont pourtant grandi avec l'euro, se réfèrent encore au franc.

Mais la réminiscence du franc a également une dimension politique, notent les chercheurs de la fondation Jean-Jaurès. Les sympathisants d'Eric Zemmour sont ainsi les plus nombreux (43%) à faire la conversion devant ceux de Marine Le Pen (34%) et Jean-Luc Mélenchon (31%). Au contraire, ils sont peu à y recourir chez les partisans de Yannick Jadot (8%) et d'Anne Hidalgo (7%), candidats de partis traditionnellement europhiles.