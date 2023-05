Convertir sa voiture au bioéthanol donne-t-il droit à une réduction d'impôt ? Le 20H vous répond

J'ai converti ma voiture au bioéthanol. Ai-je le droit à une réduction d'impôt à ce titre ?

Non. Inutile de chercher cette case sur votre déclaration de revenus, elle n’existe pas ! "Et pour cause, le bioéthanol donne déjà droit à d’autres avantages fiscaux", explique Nicolas Bernard, rédacteur en chef pour le magazine spécialisé Auto Plus. Cela nous est confirmé par les professionnels de la filière du bioéthanol : "Dans certaines régions, par exemple, les cartes grises sont exonérées en partie".

Sur cette page, vous retrouverez toutes les aides proposées par les régions, départements, agglomérations et communes pour l’installation d'un boîtier de conversion.