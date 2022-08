Copropriétés, mairies : des factures d'électricité exorbitantes

Pour le moment, le chauffage de ce résident fonctionne toujours. Comme tous les habitants de la résidence La Renardière de Coubron en Seine-Saint-Denis, Azad Buyukkata se trouve dans une impasse. S'il veut pouvoir se chauffer cet hiver, il devra payer une somme exorbitante. "L'hiver dernier, on a payé 566 euros, et aujourd'hui, aux tarifs qui nous sont proposés, on multiplie ce montant par douze et on passerait donc pour le prochain hiver à 6 792 euros. Tout le monde est inquiet et on se demande si on pourra se chauffer cet hiver", déplore-t-il.