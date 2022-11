Couper son bois en forêt : qu’est-ce qui est autorisé ou pas ?

Cette année, le nombre de particuliers a plus que doublé. Ainsi, une quarantaine d'habitants se sont inscrits au tirage au sort, conséquence de l'envolée des prix de l'énergie. Toutefois, les lots ne sont pas gratuits, vous devrez payer une taxe (la taxe affouagère), mais qui est très peu élevée. "Cela coûte 52 euros, mais c'est une valeur très minime par rapport à ce que peut représenter derrière ça les frais que l'affouagiste a lui-même à prendre en compte : une assurance et des équipements de protection parce que c'est important", souligne Rudy Goiset, conseiller municipal et garant de l'affouage dans la forêt de Ronchamp.

Ce type de ramassage se pratique en zone rurale, dans toute la France. Mais seuls les arbres marqués par l'Office nationale des Forêts peuvent être coupés. Sinon, vous pourriez être sanctionnés. Le Code forestier indique que "dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'ont pas 20 centimètres de tour, qu'ils aient été plantés ou non depuis moins de dix ans, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe", soit une contravention de 1500 euros. Vous n’avez pas non plus le droit de vous servir dans les tas de bûches entreposés en forêt. Même le ramassage de bois mort est interdit, car il permet au sol de préserver la richesse écologique des forêts.