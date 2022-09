Coût de l’énergie : quelles aides en 2023 ?

L'État devrait annoncer le maintien du chèque énergie pour les plus modestes. Ce dernier était en moyenne de 150 euros cette année et plus de six millions de personnes en ont bénéficier. Mais il faudra attendre les annonces du gouvernement cet après-midi pour savoir si le dispositif sera élargi et la prime augmentée. Pour ceux qui n'ont pas touché ces aides, il va falloir faire des efforts.