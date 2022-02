Crédit à la consommation : le grand retour

C'est un cadeau que Lauenda n'aurait jamais pu s'offrir sans avoir recours à un crédit. Avec un taux d'intérêt de 5%, elle va payer 15 400 euros au total, soit 257 euros par mois pendant cinq ans pour cette citadine d'occasion. Comme elle, de plus en plus de Français ont eu recours à un crédit pour acheter un véhicule d'occasion, soit plus de 9,4% par rapport à 2019. Selon ce concessionnaire, le profil de ses clients a récemment changé.