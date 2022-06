Assurance emprunteur : ce qui change ce mercredi

Plus besoin d'attendre la date anniversaire de souscription de votre assurance emprunteur. Pour en changer, vous pourrez le faire n'importe quand. Cela permet plus de liberté pour faire jouer la concurrence et économiser. C'est le cas de Jean-Hugues Blanc, propriétaire à Brest. Il a emprunté 100.000 euros et en changeant son assurance, il réalise une économie substantielle. Sur l'ensemble de l'emprunt, il parle d'une économie de 8.000 euros.